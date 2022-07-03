شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير السلع وموقف برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير السلع الاستراتيجية وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لمُتابعة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتأثيراتها على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم رصد الموقف الراهن للأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، بالإضافة إلى الوقوف على سير برامج الحماية الاجتماعية التى يتم تقديمها للشرائح المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحفاظ على رصيد استراتيجى من مختلف السلع الأساسية، لمدة 6 أشهر، وهناك متابعة مستمرة مع الوزراء المعنيين بصورة دورية، للتأكد من وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أيضاً موقف انتظام برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للشرائح المستحقة، حيث تم التشديد على توفير التمويل اللازم لهذه البرامج، التى تسهم فى تخفيف تداعيات الأزمة على هذه الشرائح.











