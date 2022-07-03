شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فتح مصليات السيدات فى المساجد لصلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف ، أنه لا صحة على الإطلاق لما ردده البعض من عدم وجود صلاة العيد في المساجد، موضحا أن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى على مستوى المحافظات والمديريات.

وأضاف رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم صدور توجيهات للعاملين بالوزارة للاستعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والمساجد الجامعة.

وتابع رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف، سنفتح مصليات السيدات في المساجد التي تقام فيها صلاة العيد، بجانب دعوة للأطفال المشاركين في البرنامج الصيفى للطفل للمشاركة بصلاة العيد وتعليم الأطفال طرق صلاة العيد ولا صحة أن صلاة العيد لن تكون موجودة.