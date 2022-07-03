شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جماهيرى لأبطال الطائرة والجودو وتنس الطاولة بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، بعد عصر اليوم الأحد، تواجد عدد من الجماهير والمواطنين بالورود، واللافتات لاستقبال أبطال مصر في تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى بعد انتهاء مشاركاتها فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والتى تختتم بعد غد الثلاثاء.

وصلت الفرق علي متن طائرة لمصر للطيران الرحلة رقم 3901، قادمة من مدينة وهران بالجزائر، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات الوصول عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، حيث كان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.

بينما حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المركز السادس فى بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 /1 فى ختام تحديد المراكز أيضا.

وفاز منتخب سيدات الكرة الطائرة على تونس بنتيجة 3 / 1 فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وحقق عبد الموجود الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، وتواصل مصر رفع رصيدها من الميداليات، والتى وصل لـ21 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و11 برونز.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث. كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وحقق يسري سامي لاعب منتخب الجودو، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعب الجزائر بالايبون.

وحقق عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 و بذلك يرتفع رصيد مصر الـ24 ميدالية بينهم 5 ذهب و6 فضه، و13، برونزية.