شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: إجراء 4 عمليات باستخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 4 عمليات ناجحة باستخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر Micro Catheter، وذلك بقسم قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح البيان، أنه تتخطى تكلفة استخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر للحالة الواحدة 230 ألف جنيه في القطاع الخاص، فيما تم إجراء 4 عمليات باستخدام القسطرة المرشدة بنجاح تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية.

وتابع البيان، أنه تمكن الفريق الطبى المتميز من إجراء توسيع بالبالون CTO للحالات لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية، إضافة إلى تركيب 4 دعامات دوائية باستخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر Micro Catheter، حيث كانت الحالات تعانى من آلام شديدة ومتكررة بالصدر وضيق فى التنفس وعدم القدرة على بذل أى مجهود نتيجة انسداد تام ومزمن بشرايين القلب.

واستكمل البيان، أنه تم إجراء العمليات بمهارة واحترافية على يد نخبة من أكفأ أطباء قسم القلب والقسطرة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية المكون من أ.د.طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أ.د.جميلة نصر أستاذ ورئيس قسم القلب جامعة قناة السويس ورئيس قسم القلب بالمجمع الطبي ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، د.أحمد شبل، استشاري القلب و القسطرة، د. محمد عز الرجال، استشاري القلب والقسطرة، د. كمال رأفت، د. وسام الصاوي "اخصائيي القلب والقسطرة".

ويعد استخدام القسطرة المرشدة كتقنية فى علاج انسداد الشرايين أحد أهم التقنيات الحديثة التى تستخدم بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لعلاج الانسداد التام و المزمن لشرايين القلب عند فشل الاستجابة للعلاج الدوائي.