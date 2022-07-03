شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية، والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

وقال "السباعي" إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، وأضاف أن القطاع سبق وقام أيضا بطرح الأضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.