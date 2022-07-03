شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدولة أنفقت 27 مليار جنيه على تطوير المستشفيات وشراء أدوية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أنه تم صرف 27 مليار جنيه مقابل شراء مواد طبية لمواجهة خطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أن الدولة وفرت كافة الإمكانات لإدارة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن جميع المنظمات الصحية العالمية وعلي رأسها الصحة العالمية أشادت باستراتيجية مصر لإدارة أزمة كورونا.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن القيادة السياسة كان لها رؤية محددة في إدارة الأزمة رغم كل التحديات التي يواجهها العالم، مضيفا أنه تم توفير كل التطعيمات والأدوية للمواطنين .