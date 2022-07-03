شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: غدا التشغيل الفعلى للقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستقبال الركاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل أنه تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف lRT ابتداء من غدا الإثنين الموافق 4/7/2022، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد للقطار ولمحطة عدلى منصور التبادلية المركزية.
وأشار الوزير إلى أن الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعى ( 7 كوبرى مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبرى سيارات و 1 نفق سيارات) واكد الوزير أن الهدف من مشروع القطار الكهربائى الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا إلى أن القطار الكهربائى الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.