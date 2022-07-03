شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمناء: أجرينا استطلاع رأى أثبت تحسن قدرة الطلاب فى الإجابة عن أسئلة الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات المركزية للمجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، برئاسة عبد الرؤوف علام رئيس المجلس، أنه تم إجراء استطلاع رأى مبدئى لعدد من الطلاب والطالبات عقب انتهاء امتحانى الكيمياء والجغرافيا اليوم، لطلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية.

ورغم تباين بعض الآراء من الطلاب، بشأن صعوبة وسهولة جزئيات محددة فى الامتحان، إلا أن خلاصة استطلاع الرأى، تؤكد تحسنا ملحوظا فى بنوك أسئلة الثانوية العامة، مقارنة بالعام الماضى، الذى شهد بداية تجربة امتحانات الأوبن بوك.

وجاءت نتيجة استطلاع رأى عدد من الطلاب، تؤكد تحسن قدرتهم فى الإجابة بسهولة على غالبية الأسئلة، ما عدا بعض الجزئيات القليلة والتى تندرج تحت مسمى أسئلة المستويات العليا من التفكير، والتى تحدد الطالب المتفوق .

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، أن امتحانات الثانوية العامة الحالية ، شهدت استجابة أعلى من الطلاب لنظام الأسئلة الجديد ، والقائم على الفهم والتطبيق وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح "علام"، أن عملية تطوير التعليم مرت بأصعب التحديات، خاصة مقاومة التغيير، وحاليا هي فى مرحلة الاستقرار، بجهود كبيرة ومخلصة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجميع العاملين بالوزارة وخاصة مركزي المناهج والامتحانات .

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، أن الامتحانات التدريبية، التى أدى الطلاب الاختبار بها قبل الامتحان الأساسى ساهمت بشكل كبير فى تحسين قدراتهم على الإجابة ، وهو ما يعد مؤشرا كبيرا لنجاح منظومة الامتحانات الجديدة.