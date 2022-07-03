شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مطعم شهير بشارع التحرير بحى الدقى بسبب اشتعال "مدخنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم شهير بشارع التحرير لعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية مما أدى لاشتعال المدخنة.

وأكد رئيس حى الدقى، أنه تم إخطار الحماية المدنية وتمت السيطرة في الحال دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وكان شن حى الدقى حملة على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى وتم مراجعة وزن الخبز والاشتراطات للتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتم تحرير 66 محضر مخالفات صحية وتموينية، وتم إيقاف 2 مخبز مخالف لإدارته بدون ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.