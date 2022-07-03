شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات تحصين المواشى والاستعداد لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والمعاهد البحثية، وكذلك مشاركة مديرى مديريات الطب البيطرى فى المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وخلال الاجتماع أكد القصير، أن الدولة تولى الثروة الحيوانية اهتماما كبيرا، وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت مصر مشروعات عملاقة فى الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم روافد الأمن الغذائي.
ووجه وزير الزراعة أيضا بتكثيف حملات التفتيش على أسواق بيع المواشى فى المحافظات للتأكد من ضرورة سلامتها قبل بيعها، وكذلك تكثيف التفتيش على منافذ بيع الأضاحى والشوادر وكذلك جاهزية المجازر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتوفير الإشراف البيطرى وذبح الاضاحى مجانا.
وزير الزراعة وجه أيضا باستكمال حملات ترقيم وتسجيل المواشى لتأكد من حصولها على كافة التحصينات المقررة كما كلف بتوفير جميع أنواع الأمصال واللقاحات البيطرية المطلوبة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.