شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء يتابع تنفيذ أنشطة تطبيقية لدمج أبناء شمال سيناء بالتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك استمرارا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز بحوث الصحراء بالتنمية الزراعية فى سيناء من خلال توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز مع التركيز على الاهتمام بالجانب التطبيقى للبحوث العلمية التى تساهم فى رفع مستوى معيشة الزراع والمرأة البدوية، وانطلاقا من دور المركز فى خدمة المجتمع الصحراوي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثى، أن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا لاحتياجات المجتمع المحلى من أهمها: "التوسع فى زراعات الزيتون، وصيانة وتطهير الآبار والهرابات والخزانات الجوفية، ونشر تقنيات الطاقة الشمسية، والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، والتوسع فى زراعات النباتات الطبية والعطرية، وتحلية المياه لأغراض الشرب، والمكافحة المتكاملة لآفات الزيتون فضلا عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.
يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة بتكثيف جهود التنمية المستدامة فى سيناء والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشرى لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بتلك المناطق.