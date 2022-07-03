شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء يتابع تنفيذ أنشطة تطبيقية لدمج أبناء شمال سيناء بالتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريقا بحثيا من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركزى الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء والتجمعات البدوية التابعة لهما، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية التى يتم تنفيذها لمتابعة الأنشطة التطبيقية لبرنامج "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة".

يأتى ذلك استمرارا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز بحوث الصحراء بالتنمية الزراعية فى سيناء من خلال توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز مع التركيز على الاهتمام بالجانب التطبيقى للبحوث العلمية التى تساهم فى رفع مستوى معيشة الزراع والمرأة البدوية، وانطلاقا من دور المركز فى خدمة المجتمع الصحراوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثى، أن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا لاحتياجات المجتمع المحلى من أهمها: "التوسع فى زراعات الزيتون، وصيانة وتطهير الآبار والهرابات والخزانات الجوفية، ونشر تقنيات الطاقة الشمسية، والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، والتوسع فى زراعات النباتات الطبية والعطرية، وتحلية المياه لأغراض الشرب، والمكافحة المتكاملة لآفات الزيتون فضلا عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة بتكثيف جهود التنمية المستدامة فى سيناء والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشرى لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بتلك المناطق.