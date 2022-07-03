شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير شارع عثمان محرم ليضاف للشرايين المرورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 100 % من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 ، مشيراً إلى أن خطه العام المالي الجديد تم إدراج العديد من المشروعات الخاصه برصف وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل حركة المواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بشارع عثمان محرم بأحياء الطالبية والعمرانية والتي قام بها للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وقد أكد خلالها المحافظ أن الشارع يعد أحد الشرايين المرورية الهامة ويعد مطلبا للمواطنين وجاري تطويره بدءآ من شارع الهرم وحتي منطقة الكونيسة .

وخلال جولته كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة توحيد شكل إعلانات واجهات المحال التجارية وإزالة أية مظاهر إهمال و مراعاة الشكل الجمالي لكي تتماشى مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع .

كما وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجنة للتأكد من تنفيذ أعمال التطوير والرصف بالشارع طبقآ للمعايير الفنية والمواصفات القياسية إلي جانب مراعاة تنفيذ مطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من سرعة السيارات حفاظاً على السلامة العامة .

وشدد المحافظ علي رئيس هيئة النظافة بتحسين مستوي النظافه بالشارع وتوقيع غرامة على إحدى شركات الجمع السكني المسئولة عن القطاع لعدم قيامها بالأعمال المكلفة بها علي أكمل وجه .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية ورئيس جهاز السرفيس .