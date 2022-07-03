شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تسلم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للمديريات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الإثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك نظرا لانتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، للدور الأول بنظاميه الثلاث والخمس سنـوات، على أن الا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. اعرف نتيجتك من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وتنتظر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سيظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.