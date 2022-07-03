شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 3 / 7 /2022 الي 20 / 7 / 2022 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووجهت الهيئة بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش، بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي :

أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3/7 حتي 20/7 كالتالي :

• قطار 1940 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 11.55 .

• قطار 1941 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05 .

• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35 .

• قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00 .

• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55 .

• قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30 .

• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.

• قطار 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كالتالي :

• قطار 2202 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05.15 .

• قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55

• قطار 2204 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 23.05 .

• قطار 2205 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا :

تشغيل قطارات مخصصة للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش كالتالي :

• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.20 .

• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

• قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.05.

• قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

• قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04.45.

• قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

• قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبه القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.40.

• قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .

• قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20.

• قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.

*بالإضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة والإضافية الشغالة، وأن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب.