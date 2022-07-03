شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الحوار السبيل الوحيد لحل أزمة ليبيا ويجب خروج القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وزير الخارجية سامح شكرى عن رفضه للحلول العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها، مؤكدا أن الجهود التي بذلت من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة ثم بجنيف واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف اطلاق النار، مشددا على أهمية التركيز على أن الاضطرابات التي حصلت تؤشر لعدم رضا شريحة واسعة من الليبيين لإرجاء الانتخابات، موضحا أن مصر دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي لكنه لم ينفذ وتم تجاوز المدى الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.

وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد، لافتا إلى أن مصر مستمرة في الدفع نحو تحقيق توافق ليبي يقود نحو اجراء الانتخابات.

ودعا وزير الخارجية لاحترام شرعية مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي والعمل على الدفع نحو إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة المليشيات.