شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية النمسا: مياه النيل حق للجميع ونرفض احتلال دولة بعينها للنهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ألكسندر شالنبيرج وزير خارجية النمسا، أن مصر شريك أساسى للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم التباحث حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة الغذاء العالمى الناتجة عن هذه الحرب، موضحا أن بلاده تقدمت بـ100 مليون يورو لحل أزمة الغذاء العالمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يقف إلى جانب أوكرانيا لحل ازمة الغذاء العالمي.

أشار وزير خارجية النمسا فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى إلى أهمية حل مشكلة الغذاء العالمية المتفاقمة الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن الدول العربية لها موقف كبير لحل الأزمة الاوكرانية، لافتا إلى أنه تم التطرق للأوضاع فى الاقليم وتبادل الرؤى.

وأكد وزير خارجية النمسا أنه تدفق النيل بكل دول حوض النيل، ولا يجب أن تحتل دولة بمفردها مياه النيل وتسيطر عليها، مشددا على أهمية حصول مصر على حصتها فى مياه النيل ونحن نقف بجانب مصر للحصول على حقها، ونتطلع للعمل سويا فى إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ وهى قضية وجودية للعالم أجمع، ونتعاون مع مصر للتحضير لهذه القمة الكبيرة للمناخ.