أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) من الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك. قال كامل الوزير وزير النقل، إن المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى هي مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال أيضًا. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ضبط قرابة 8 طلاب تورطوا فى تصوير أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تسير مصر للطيران، اليوم الأحد 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة، و 6 رحلات إلي المدينة المنورة لنقل إجمالي 1850 حاجا من حجاج وزارة السياحة ومشيخة الأزهر وهيئة قناة السويس وحج أفراد وعمل. أعرب عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن فخرهم بمصريتهم وبما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات، موجهين التهنئة لكل المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو. وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا أكد كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه يتم الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، ويحقق وفرة في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لمدة 7.7 شهر، وأن هذا المخزون يعد الأكبر على مدار تاريخ الوزارة، كما يتم إنتاج السكر المحلى حاليا من محصول بنجر السكر. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. الإسكان تقرر منح مهلة بدون مقابل لمدة 6شهور للمشروعات العمرانية المتكاملة استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من اللواء صبري أيوب رئيس مجلس إدارة شركة "سوبر جيت"، حول محطة حافلات سوبر جيت بعدلي منصور، حيث قال إنه تم إنشاء المحطة على مساحة 1.5 فدان مكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات وساحة للحافلات تسع حتى 24 حافلة، منها 4 حافلات كهربائية بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 يوميا ومعدل ركاب يصل إلى 5000 راكب. رئيس شركة "سوبر جيت": إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر التموين: السكر يكفى لمدة 7.7 شهر.. وهو المخزون الأكبر فى تاريخ الوزارة وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا الجالية المصرية بكندا وأمريكا: فخورون أننا مصريون وبما فعله الرئيس السيسى من إنجازات 1850 حاجا يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة على متن 12 رحلة جوية لمصر الطيران التعليم تضبط الطلاب المتورطين فى تصوير أسئلة امتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية وزير النقل: محطة مدينة الفنون والثقافة جاهزة بنسبة 100%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من اليوم الأحد 3 يوليو 2022. "التعليم" تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب فى مكاتب البريد

الرئيس السيسى يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث لمترو الأنفاقطقس حار اليوم على القاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة