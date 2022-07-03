شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية النمسا يؤكد على ضرورة مساندة مصر فى مواجهة آثار أزمة أوكرانيا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج على ضرورة مساندة مصر فى مواجهة الآثار الجيوسياسية للأزمة الروسية - الأوكرانية .

وقال شالينبرج ، فى تصريح له اليوم الأحد، أن مصر هى أكبر دولة فى شمال إفريقيا وأن استقرارها يصب فى صالح الجميع .

وأشار شالنبرج إلى ضرورة مساندة مصر لمواجهة تداعيات الأزمة .

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى وفر 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.