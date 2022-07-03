شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة أسئلة امتحان الجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكا طلاب بالثانوية العامة من صعوبة جزئيات بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة، موضحين أن هناك أسئلة غير واضحة، واعتمدت على معلومات وقدرات الطلاب بشكل كبير والأسئلة "مليانه"، كما أن صياغة خرائط الامتحان غير واضحة، وأن صعوبة الأسئلة تسببت فى بكاء الطالبات، فيما أكدت طالبات بمدرسة المنيرة أن الأسئلة بها جزئيات كثيرة واضحة وكانت تحتاج لطالب ذاكر المنهج، والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.