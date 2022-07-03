شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: نتابع نتائج بحث شكوى انبعاث روائح بترولية بأحد مناطق شرق القاهرة.. وتفتيش دورى على شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشكلة، لبحث الشكوى المقدمة من عدد من سكان منطقة شرق القاهرة حول إنبعاث روائح بترولية بالمنطقة أثناء فترات الليل، قام الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من قيادات وزارة البيئة بإجراء تفتيش مفاجئ على شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول الكائنتين بالمنطقة، وتم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركتين بحضور ممثل الهيئة العامة للبترول لوضع مخطط زمني للإجراءات التصحيحية لما تبين للجان التفتيش من مسببات الشكاوى المقدمة.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالاستجابة والمتابعة لكافة الشكاوى البيئية الواردة للوزارة، والتفتيش المستمر على مصادر التلوث المحتملة للحد منها ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق اوضاعها البيئية بما يساعد على سير عملية الانتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.

وهذا وقد تم البدء في أعمال التفتيش الشامل لمراجعة كافة شركات تكرير البترول و الانتاج و النقل و التوزيع بالمنطقة، ومتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن المقرر استمرار اعمال التفتيش لتلك الشركات خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر ان جهاز شئون البيئة قد استجاب سريعا لتلك الشكوى، من خلال الدفع بالمعمل المتنقل للرصد اللحظى لملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والمتمركز في نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات انتاج وتوزيع المنتجات البترولية وذلك منذ يوم الأربعاء الماضى لمتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية.كما تم الدفع بمجموعة عمل من التفتيش المركزي التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة ، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئى لتلك الشركات.