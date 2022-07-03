شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 58 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5609 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في 166 منحة مولود جديد بإجمالى 344 ألف جنيه منهم 4 حالات توأم ، و 58 منحة زواج بمبلغ 174 ألف جنيه ، و 23 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 46 ألف جنيه ، وصرف 10 منح وفاة عامل لأسرهم بإجمالى 100 ألف جنيه، وصرف 26 ألف جنيه لعمل 7 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 7 عمال ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 57 ألفاً و 956 عاملاً مسجلاً بإجمالى 57 مليون و 956 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 58 مليون و 646 ألف جنيه .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتعيين 5609، منهم 58 من أصحاب الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15324 شاباً منهم 232 من أصحاب الهمم، وتوفير 13 فرصة عمل من أصحاب الهمم، واستخراج 2000 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 105 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 118 أجنبياً ، وتلقى 516 طلب ما بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي -أن المديرية تلقت 1212 شكوى ( فصل ومطالب ) ، منها 170 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 175 شكوى للمحكمة العمالية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 129 شكوى ، وإحالة 6 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 726 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 163 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 236 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 406 شكوى ، وتم تسوية 103 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة ، وإعادة التفتيش على 308 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 35 حملة تفتيشية ، ومنح 35 رخصة ، فضلاً عن عقد 14 ندوة توعية.