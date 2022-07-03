شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 58 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5609 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزير : إن المديرية قامت بتعيين 5609، منهم 58 من أصحاب الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15324 شاباً منهم 232 من أصحاب الهمم، وتوفير 13 فرصة عمل من أصحاب الهمم، واستخراج 2000 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 105 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 118 أجنبياً ، وتلقى 516 طلب ما بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي -أن المديرية تلقت 1212 شكوى ( فصل ومطالب ) ، منها 170 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 175 شكوى للمحكمة العمالية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 129 شكوى ، وإحالة 6 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 726 شكوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 163 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 236 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 406 شكوى ، وتم تسوية 103 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة ، وإعادة التفتيش على 308 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 35 حملة تفتيشية ، ومنح 35 رخصة ، فضلاً عن عقد 14 ندوة توعية.