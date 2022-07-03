شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية، فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات.

والتقى عبد العاطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقال عبد العاطى، إن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع، والتحول للرى الحديث، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات تطوير وتحديث محطات الرفع بمختلف محافظات الجمهورية، ومجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.

وقام بتفقد عملية تأهيل ترعة الخازندارية بمنطقة نوسا الغيط والتى تم نهو تأهيلها مؤخراً، والترعة تمتد بطول 3.650 كيلو متر وتخدم زمام 1750 فدانا، وتم تأهيلها تحت إشراف إدارة التوسع الأفقي لترعة السلام.

كما تفقد عبد العاطى إحدى المزارع التي تستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر لزراعة محاصيل فلفل وباذنجان وبطاطس بمساحة 300 فدان، وتتغذى المزرعة من ترعة الرملة والتى تم تأهيلها بمعرفة الوزارة.

وأعرب عبد العاطى، عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وفى إطار متابعة مجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.. تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور مختار أعمال التطوير التي تم تنفيذها مؤخراً بمحطة مصرف (2) ، كما تفقد سيادتهما محطة مصرف (1) ومحطة صرف قلابشو للإطمئنان على حالة المحطتين ، كما تم تفقد هدار جمصة المقام على مصب مصرفى (1 ، 2) والذى يتحكم فى كميات المياه التى يتم توجيهها لتغذية ترعة ١٥ مايو.

يشار إلى أن مصرف (1) يمتد بطول 28 كيلو مترا ويخدم زمام 110 آلاف فدان ، ويمتد مصرف (2) بطول 30 كيلو مترا ويخدم زمام 67 ألف فدان ، ويمتد مصرف قلابشو بطول 12 كيلو مترا ويخدم زمام 24 ألف فدان ، وتشتمل محطة مصرف (1) القديمة على (4) وحدات ومحطة مصرف (1) الجديدة على (5) وحدات ، وتشتمل محطة مصرف (2) القديمة على (4) وحدات ومحطة مصرف (2) الجديدة على (6) وحدات ، وتشتمل محطة قلابشو على (4) وحدات بالإضافة لـ (5) وحدات طوارئ.

وواصل عبد العاطى جولته الميدانية بمحافظات الدلتا حيث قام بزيارةمحافظة كفر الشيخ لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى عبد العاطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والذى أعرب عن ترحيبه بالزيارة، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد عبد العاطى حماية الشواطئ الجارى تنفيذها لحماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) على البحر المتوسط بإنشاء 13 رأس حجرية مع عمل تغذية بالرمال بين الرؤوس.

وأشار عبد العاطى، إلى أن أعمال الحماية تهدف لحماية المنطقة من تأثير الأمواج العالية وعوامل النحر المستمرة ، ووقف التآكل والنحر بالمنطقة بطول 4.55 كيلو متر، وتحقيق الحماية للتجمعات السكنية والإستثمارات ومشروعات التنمية السياحية الجاري تنفيذها بالمنطقة الساحلية، وحماية المناطق الزراعية جنوب المنطقة الشاطئية والتي يخدمها ترعة أبودخان ومصرف المحيط ، وخلق منطقة شاطئية للأنشطة السياحية.

وأضاف أن المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بمختلف المحافظات الساحلية بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 45 كيلو مترا، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

كما تفقد عبد العاطى هدار الخاشعة على مصرف الغربية الرئيسي ، وهو الهدار الذى يتحكم فى كميات المياه التى يتم توجيهها لتغذية بحر حفير شهاب الدين ، ويمتد مصرف الغربية الرئيسى بطول 69 كيلو مترا ويخدم زمام 330 ألف فدان.