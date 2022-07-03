البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بعيد الأضحى

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين اللهأن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع