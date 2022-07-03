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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء نصها:

 

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب 

 

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.  

 

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة  لإعلاء شأن وطننا العزيز  والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والمواطنة والعيشالمشترك. 

 

دمتم في حفظ الله ورعايته.

 

 

وجاء فى نص برقيته لمفتى الديار المصرية. 

 

فضيلة الدكتور شوقي علام  مفتي الديار المصرية

 

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين اللهأن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته. 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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