شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: مراقب يتعرض للإغماء بإحدى لجان الثانوية العامة فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط ، برئاسة عزت على حسن، يفيد بتعرض المعلم محمد طه حسن مراقب بإحدى لجان مدرسة القوصية الثانوية بنين للإغماء، داخل اللجنة أثناء مراقبته على الامتحانات .

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، أن المعلم محمد طه حسن، أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء، تم نقله على أثرها إلى مستشفى القوصية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب نتيجة هبوط بضغط الدم، وتم تلقي الإسعافات اللازمة .

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .