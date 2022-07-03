شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 8 سنوات.. 30 مليار جنيه حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية وزيادة عددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 2014 إلى 2022 العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات والميادين، ولعل من أهمها قطاع "المستشفيات الجامعية"، وأعمال التطوير التى شهدتها تلك المستشفيات خلال السنوات الثماني الماضية، والتى تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوي الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وفى هذا الإطار، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التطورات التي شهدها قطاع المستشفيات الجامعية خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أشار إلى أن عدد المستشفيات الجامعية شهد تطورا كبيرا ، حيث بلغ عام 2014 (88 ) مستشفى، بينما وصل إلى (120 ) مستشفى عام 2022 ، بزيادة قدرها (32 ) مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أكد أن إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28.958 ) سرير، بينما بلغ عام 2022 (36.825 ) سرير، بزيادة (7867 ) سرير، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000 ) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030 ) سرير، بزيادة قدرها (2030 ) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير تضمن الإشارة إلى عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، حيث بلغ عام 2014 ( 16 مليون) مريض سنويًا، وارتفع العدد ليصل عام 2021 إلى (20 مليون) مريض سنويًا، بزيادة قدرها ٤ مليون مريض، كما بلغ عدد مرضى الطوارئ عام 2014 (2 مليون) مريض سنوياً، فيما ارتفع العدد عام 2021 ليصل إلى (3 مليون) مريض طوارئ سنويًا، بزيادة قدرها مليون مريض طوارئ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أكد على الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية: 100مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار- مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرًا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى.

كما أضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني فى الجراحات المُعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية الدقيقة.