شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ وزيرى الدفاع والداخلية بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيدالأضحى المبارك،

وقال قداسته في نص البرقية:

السيد الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أهنئ سيادتكم وقادة الأفرع الرئيسية، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباطوضباط صف وجنود، بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويوفق خطاكم وكل أعمالكم في سبيل حماية أمن وأمان وطننا الغالي مصر.

وأرسل قداسته برقية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جاء نصها.

السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يطيب لي أن أهنئكم وجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية بمناسبة عيد الأضحىالمبارك. نصلي إلى الله أن يحفظكم ويمتعكم بوافر الصحة ويعضد جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.