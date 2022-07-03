البابا تواضروس يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى ورئيسي النواب والشيوخ بعيد الأضحى

كما بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك،هذا نصها:

السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك،داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنينوتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه.

وأرسل قداسته برقية أيضا لرئيس مجلس الشيوخ جاء نصها

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك،مصليًا إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنينوتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في حفظ الله ورعايته.