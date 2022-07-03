شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ القناة المفتوحة من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى من بركة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قطاع المياه الجوفية أنه يتم تنفيذ أعمال القناة المفتوحة من المسار الناقل لجزء من مياه الصرف الزراعي من بركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقي الواحة.

يشار إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

وتعد مشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة، من أخطر مشاكل الصرف الزراعي في مصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المباني التي يمتلكها سكان الواحة، بما في ذلك المواقع الأثرية وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر بـ17.5 متر.

وتمتلك الواحة أكثر من 220 عيناً للمياه العذبة تستخدم في ري زراعات من النخيل والزيتون والغلال، يعود تاريخها إلى العصر الروماني، إلا أنه في ثمانينات القرن الماضي تم حفر آبار مياه جوفية جديدة بعد أن كانت تنحصر بين عيون المياه الرومانية، وهو ما تسبب في توازن منظومة الري نتيجة التوسع في الحفر غير المدروس للآبار والتي كانت تهدف للتوسع في مساحات الأراضي الزراعية، حيث قابل ذلك زيادة في مساحات وعدد برك الصرف الزراعي والتي أهمها برك سيوة، وبهي الدين، والزيتونة وتقدر مساحتها بـ47 ألف فدان مقابل 30 ألف فدان أراضي زراعية تُزرع بالنخيل والزيتون.

وتسببت مياه الصرف الزراعي بسيوة، في العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي "وفله، وبريزي"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة فيواجه مشكلة التصحر.