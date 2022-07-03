شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خلال الساعات القادمة، موضحة أن النتيجة انتهت وجاهزة للاعتماد، حيث سيتم توفير الاستعلام على النتيجة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يستطيع الطالب الحصول عليها برقم الجلوس كما ستعلن أيضا فى المدارس فى اليوم التالى لاعلانها إلكترونيا.





نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. رابط الاستعلام عن النتيجة=

ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وتنتظر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. اعرف النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سيظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.