شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل وزير خارجية النمسا.. ومؤتمر صحفي مشترك بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية ⁧سامح شكري⁩، اليوم الأحد، وزير خارجية النمسا "ألكسندر شالنبيرج"، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

ويعقد الجانبان جملة مباحثات حول تعزيز التعاون والعلاقات بين مصر والنمسا، بالإضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.