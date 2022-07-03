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شكرى يستقبل وزير خارجية النمسا.. ومؤتمر صحفي مشترك بعد قليل

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية النمسا "ألكسندر شالنبيرج"، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

 

ويعقد الجانبان جملة مباحثات حول تعزيز التعاون والعلاقات بين مصر والنمسا، بالإضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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