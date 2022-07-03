شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: محطة مدينة الفنون والثقافة جاهزة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كامل الوزير وزير النقل، إن المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى هي مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال أيضًا.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزي، بحضور الرئيس السيسي، أن الركاب سيتمكنون اليوم من الركوب من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس.

أشار "الوزير" إلى أن محطة بدر تعتبر محطة تبادلية بين القطارين (القطار النازل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الطالع إلى العاشر من رمضان)، معلقا: "يوجد تبادل الخدمة بين القطار الكهربائي والقطار الديزل (القاهرة - السويس) في منطقة بدر.