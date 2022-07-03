شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع المسؤولين خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أستمع إلى شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير وزير النقل حول افتتاح القطار الكهربائي الجديد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

وتفقد الرئيس السيسي والمهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء محطة عدلي منصور المنطقة المركزية.