شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل محطة بدر بالقطار الكهربائى LRT ويستعرض البنية الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة بدر، قبل قليل، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات.

وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي LRT.

وتفقد الرئيس السيسي والمهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء محطة عدلي منصور المنطقة المركزية.