شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بكندا وأمريكا: فخورون أننا مصريون وبما فعله الرئيس السيسى من إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن فخرهم بمصريتهم وبما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات، موجهين التهنئة لكل المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت "مريم"، طبيب بشرى: "فخورة إنى مصرية وفخورة أن بلدنا فيها مشاريع جديدة وكبارى ومشروع حياة كريمة، وأنا متابعة كل شىء عن طريق التليفزيون، وبشجع كل اللى اعرفهم أنهم ينزلوا مصر ويتفسحوا، لأن مصر من أجمل الأماكن اللى موجودة فى العالم".

من جهته، قال "عبد المسيح" ويعمل "مهندس مدنى"، أنه هاجر من مصر فى 2011 حينما تولى الإخوان الحكم وحينها شعر بالقلق الشديد، وأكد: "وقتها حسيت أن البلد فى اتجاه خطير، وانا حاليا مستقر فى كندا وبحب مصر جدا وبسافر كل سنة مصر، وشايف أن مصر ماشية فى اتجاه جميل وخطوات ثابته ورائعة، وأنها بلد تبنى نفسها من جديد، ومطمئن لمستقبل مصر وحاسس أن فى يوم من الأيام أولادى هيرجعوا مصر ويبنوا مستقبل ولادهم فيها".

من جهته، أكد "يوجي" مهندس استشاري، أنه هاجر إلى كندا بسبب عدم وجود استقرار أمن ووجود جماعات متطرفة وأفكار متطرفة، لكن الآن الوضع اختلف تماما، وقال: "واللى بشوفه فى مصر إعجاز واستقرار أمنى وإجماع على مواجهة الإرهاب، كمان الإرادة السياسية جمعت أطياف الشعب فى اتجاه واحد أننا كلنا مصريين".

وقالت حنان أعمل مهندسا مدنيا: أنا أكتر حاجة عجبانى فى مصر فى هذه الأيام أن الحكومة بتحاول تهتم بفكر الشعب، وكندا رغم أنها يتوافر فيها حاجات كثيرة، لكن أنا شايفة مصر بتتحسن، لأن فيها حكومة واعية وعندها ضمير وتضع الله أمام نصب أعينها مع شعب، والكل بيفكر هيعمل انطلاقة كبرى فى البلد".

وقال "رفائيل" ويعمل مهندس ميكاترونيكس، أن مصر تشهد تطورا عظيما لم يسبق أن رآه من قبل.

وقال عماد، رجل أعمال، أنه فى آخر زيارة قام بها إلى القاهرة كان فى حالة ذهول مما رآه، وقال " الشوارع بقت مختلفة والطرق، حاجات كتير اتغيرت، و الحياة بقت أفضل".