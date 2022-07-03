شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه يتم الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، ويحقق وفرة في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

وأضاف خلال عرض تفصيلي للقطار الكهربائي الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى الحصول على الركاب من وسائل المواصلات الأخرى، حيث يستخدمه مليون راكب يوميا.. 310 آلاف راكب من سيارات الإجرة و330 ألف راكب من الأتوبيس والميكروباص.. و360 ألف راكب يوميا من المركبات الخاصة لتغيير نمط الاستهلاك، بإجمالي مليون راكب يوميا.

وتابع وزير النقل: "المشروع حتى النهاية يضم 19 محطة والمرحلة الأولي التي يتم افتتاحها اليوم تضم 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور.. وتم تنفيذها بواسطة شركتين مصريتين.. ومحطة بدر ومحطة مدينة المستقبل.. ومحطة بدر تبادلية بين القطارين القطار المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار المتجه إلى العاشر من رمضان.. لتبادل مع قطار الديزل المتجه إلى السويس.. والمحطة النهائية للمرحلة الأولي هي مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.. وهى جاهزة بنسبة 100 %.. ويمكن للركاب الوصول بداية من اليوم الركوب من محطة عدلي منصور والوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتم تجهيز أتوبيسات ترددية لهذا الأمر".