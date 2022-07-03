شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلى عن تاريخ "سكك حديد مصر" خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت احتفالية "افتتاح محطة عدلى منصور المركزي"، فيلما تسجيليا عن "سكك حديد مصر" والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.

وأشار الفيلم إلى أنه تم إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كيلو مترات عام 1851، وتم الانتهاء منه عام 1854 في عهد الخديوي عباس الأول، كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس عام 1858.

ولفت إلى أنه مع التطور العمراني والحضاري والزيادة المتسارعة في النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان والذي أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية والذي مر بمراحل تطوير متعاقبة عبر التاريخ، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد في عدد السكان وعدد مستخدميه وهو ما أدى إلى فترات من التراجع في السكك الحديدية.

وتطرق إلى أنه قبل 2014 كان هناك عدد كبير من التحديات، حيث كان متوسط أعمار الجرارات بالهيئة 35 عاما معظمها متهالك بشكل كبير، علاوة على أن أسطول عربات الركاب كان متوسط أعماره من 30-40 عاما، وكذا البضائع الذي يعاني من الإهمال، فضلا عن تهالك البنية الأساسية للمحطات والمزلقانات ونظم الإشارات وسوء حالة الورش والمعدات.. منوها إلى أنه في 2014 اتخذت القيادة السياسية قرارها وهو النهوض بالبلد، ودارت عجلة التحديث لمنظومة السكك الحديدية والتي تمتلك خطوطا تصل إلى 10 آلاف كيلومتر، حيث تم التخطيط لتطوير جميع قطاعات الهيئة سواء تطوير الوحدات المتحركة أو جرارات أو عربات الركاب والبضائع والبنية الأساسية على جميع الخطوط الرئيسية للشبكة لزيادة معدلات السلامة والأمان.

وأوضح أن وزارة النقل قامت أيضا بتأهيل العنصر البشري ورفع كفاءته عن طريق إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالسكة الحديد لتخريج كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطور في هذا المجال.

واستعرض الفيلم الإنجازات التي تمت في السكك الحديد والقطارات الجديدة التي تم وصولها من الخارج والخدمات التي ستقدم للمواطنين على أعلى مستوى.