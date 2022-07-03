شكرا لقرائتكم خبر عن من المسئول عن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتلقى كافة الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين بشأن سرقات التيار الكهربائي من مختلف أنحاء الجمهورية بما فى ذلك بلاغات السرقات من أعمدة الإنارة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع تعتبر من مسئولية أجهزة المحليات بالدولة ولا تتبع وزارة الكهرباء من قريب أو بعيد و يتم تحويل بلاغات المواطنين فى هذا الشأن الحى التابع له ، كاشفا أنه يتم تركيب عداد لكل عدد من الأعمدة يقوم بحساب استهلاك الأعمدة من الكهرباء ومحاسبة شركات التوزيع من قبل الحى التابع لها.

وأضاف حمزة، أن الأعمدة الموجودة بالشوارع لا تتبع الوزارة و شركاتها التابعة كما أن العاملين في الوزارة الذين يحملون حق الضبطية القضائية ليس من حقهم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتبع المحليات.

وقال حمزة أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، موضحا أن محضر سرقة التيار الكهربائي يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا.