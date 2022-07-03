أخبار مصر

%79 من القراء يتوقعون مواصلة محمد صلاح التألق مع ليفربول بعد تجديد عقده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %79 من القراء يتوقعون مواصلة محمد صلاح التألق مع بعد تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع مواصلة محمد صلاح التألق مع ليفربول بعد تجديد عقده؟"، توقع القراء مواصلة نجمنا المصرى محمد صلاح التألق مع فريقه الإنجليزى بعد إعلان تجديد عقده والاستمرار مع الفريق لثلاث سنوات آخرى. 

وتوقع 79% من القراء مواصلة نجمنا المصرى محمد صلاح التألق مع ليفربول بعد تجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات، بينما قال 21% من القراء لا.


نتيجة الاستطلاع

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا