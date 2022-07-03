شكرا لقرائتكم خبر عن %79 من القراء يتوقعون مواصلة محمد صلاح التألق مع ليفربول بعد تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع مواصلة محمد صلاح التألق مع ليفربول بعد تجديد عقده؟"، توقع القراء مواصلة نجمنا المصرى محمد صلاح التألق مع فريقه الإنجليزى بعد إعلان تجديد عقده والاستمرار مع الفريق لثلاث سنوات آخرى.