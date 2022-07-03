شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية للدراسة والالتحاق بالعام الجامعى 2022 / 2823، ينشر الخليج 365 قائمة البرامج المتاح التقديم لها بجامعة الجلالة حيث تشمل مايلى:

مجال العلوم الهندسية وتشمل التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وبرنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية هندسة التشييد والإنشاءات، هندسة كهربائية شهادة مزودجة، هندسة المواد والتصنيع ويستوعب هذا المجال 250 طالبا.

مجال هندسة الحاسب:

وتشمل المسارات والنظم المدمجة والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء والأمن السيبرالى وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى ويستوعب هذا المجال 100 طالب .

مجال علوم الحاسب، ويشمل برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية برنامج علوم الحاسب ويشمل المسارات تحليل البيانات الضخمة الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات ، برنامج علوم الذكاء الاصطناعى ، برنامج هندسة البرمجيات شهادة مزدوجة ويستوعب هذا المجال 170 طالب.

مجال العلوم الأساسية المتقدمة، ويشمل برامج برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية جيولوجيا البترول والتعدين وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو ويستوعب ها المجال 225 طالب.

مجال علوم التكنولوجية الصحية التطبيقية، ويشمل تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تكنولوجيا المختبرات الطبية تكنولوجيا تصنيع الاسنان ويستوعب هذا المجال 240 طالبا.

مجال الطب، ويشمل برنامج الطب والجراحة ويستوعب 300 طالب ومجال طب الاسنان ويستوعب 250 طالبا ومجال العلوم الصيدلية برنامج فارما دى ويستوعب 150 طالبا، ومجال العلاج الطبيعى برنامج العلاج الطبيعى ويستوعب 200 طالب، ومجال التمريض برنامج علوم التمريض ويستوعب 100 طالب.

مجال العلوم الإدارية والأعمال، ويشمل برنامج التسويق وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج نظم المعلومات وتلك البرامج بشهادات مزدوجة مع جامعة اريزونا الأمريكية، وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية وبرنامج اللوجيستيات وسلاسل الإمداد ويستوعب هذا المجال 300 طالب .

مجال اللغات التطبيقية وبه برنامج للغة اليابانية ويستوعب 40 طالبا، مجال الإنتاج الاعلامى ويشمل برامج الإنتاج الإعلانى والإنتاج التليفزيونى ويستوعب هذا البرنامج 80 طالبا.

مجال السياحة والضيافة برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات ويستوعب 25 طالبا، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج العمارة الداخلية وتصنيع الملابس والمنسوجات وبرنامج تصميم جرافيكى ويستوعب هذا المجال 145 طالبا.