شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس كما يلى :
- القاهرة الكبرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
- الوجه البحرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
- السواحل الشمالية:
العظمى 80-85
الصغرى 45-55
- جنوب سيناء :
العظمى 50-55
الصغرى 30-35
- شمال الصعيد :
العظمى 40-45
الصغرى 20-25
- جنوب الصعيد :
العظمى 25-30
الصغرى 10-15