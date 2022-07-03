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تصل 85℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل ،  حيث تشهد البلاد   طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية  ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

 

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس كما يلى :

 

- القاهرة الكبرى: 

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

 

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

 

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85

الصغرى 45-55

 

- جنوب سيناء : 

العظمى 50-55

الصغرى 30-35

 

- شمال الصعيد : 

العظمى 40-45

الصغرى 20-25

 

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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