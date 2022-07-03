شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85

الصغرى 45-55

- جنوب سيناء :

العظمى 50-55

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 40-45

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15