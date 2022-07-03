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لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية توضح متى يسقط طواف القدوم؟

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القاهرة - سامية سيد - متى يسقط طواف القدوم؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 

 

يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف:

 

1. الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة. 

 

دليل ذلك: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت».

 

وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها - لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء.

2. المكي: وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة. 

دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.

3. المعتمر والمتمتع.

دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد .

4. من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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