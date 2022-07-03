شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف الحالى لفيضان نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل جميع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى خلال فترة أقصى الاحتياجات ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفيرالاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.

1-معدلات الأمطار على منابع النيل حول المتوسط حتي نهاية يونيو.

2-متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر وسيناريوهات الفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

3-الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المائية وتقليل شكاوي المياه.

4-الاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى وأعمال تطهيرات الترع والمصارف.

5-دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.