شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط 5156 إسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت شرطة التموين، حملات رقابية أسفرت عن ضبط (48406 قضية تموينية متنوعة)، جاء أبرزها ضبط 119 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 5156 إسطوانة وتقدر بـ(696060 جنيه)، كما تم ضبط (76) قضية مواد بترولية بلغت (1583841 لتر – 9959,28 متر / متر مكعب).

ونجحت الجهود في ضبط (219) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (88,012 طن – 116949 عبوة – 56 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط (54) قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت (24٫564 طن– 3602 عبوة – 3439 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (77) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (390٫249 طن سلع إستراتيجية – 6840 لتر) وضبط (11124) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (1174,451 طن – 5130 لتر – 46970 عبوة – 92803 قطعة – 3150 متر).

فيما تم ضبط (9) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد بناء متنوعة بمضبوطات بلغت (146 طن) وضبط (1133) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 11814 عبوة.