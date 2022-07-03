شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطات مترو "الهايكستب وعدلى منصور وعمر بن الخطاب وقباء" 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق إدارة مترو الخط الثالث اليوم الأحد، 4 محطات مترو هى "الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء" لأعمال الصيانة، حيث أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في تلك المحطات لمدة 6 ساعات بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة، أن محطة هشام بركات ستكون المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت، وسوف يُستأنف العمل بالمحطات المغلقة في الساعة 11 صباح نفس اليوم.

واعتذرت الشركة عن حدوث أي إزعاج، موضحة أن سبب الإغلاق يرجع لأعمال الصيانة.