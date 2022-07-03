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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 3/7/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:12  ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 3

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:33 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:42

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:06

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد  صلاة العصر 3:32 م 

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:09

وقت صلاة الظهر 11:47 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:25  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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