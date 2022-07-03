تؤخر ظهور أعراض الشيخوخة.. فوائد مش هتصدقها للحم الماعز

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور حسن حسونة استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث نشرة طبية حول لحوم الأضاحى فى ظل تنوع مصادر اللحوم بين لحوم الضأن والأبقار والمهام والجاموس والآبل.

وتطرق استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إلى أنواع اللحوم والفائدة منها وأهمية تناول قطع معينة من اللحوم فى عيد الأضحى مشيرا إلى أن لحوم الضأن تعتبر مصدر غنى من الدهون الصحية مثل أوميجا – 3 المضاد للالتهابات كما يحتوى لحم الضأن خاصة الأغنام الرعوية على ما يعرف بحمض اللينوليك الازدواجى الذى يعمل على تعزيز جهاز المناعة ويساعد على خفض تخزين دهون الجسم وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

وذكر: "يحتوى لحم وكبد الضأن على نسبة مرتفعة من الحديد والزنك ويفيد ذلك فى تغذية الأفراد الذين يعانون من الأنيميا والضعف العام كما يحتوى على فيتامينات (أ ، د) ، وفيتامينات ب6 المفيد لجهاز المناعة وفيتامين بـ12 المقوى للجهاز العصبي".