شكرا لقرائتكم خبر عن ماك شرقاوى عن زيادة العنف بأمريكا: "بحسدكم على نعمة الأمن والأمان فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماك شرقاوى الكاتب والباحث والمحلل السياسى: "أنا بحسدكم فى مصر على الأمن والأمان الناس بتنزل فى الشارع وتأكل وتتمشى لكن هنا فى أمريكا الوضع خطير جدا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية انجى القاضى ببرنامج مساء دى إم سى، أن الدستور الأمريكى يتيح حمل السلاح للمواطنين ويعطى الحق بحمل السلاح وهناك 120 مليون أمريكى يحملون حوالى 400 ألف قطعة سلاح أغلبهم من ولايات الغرب الأمريكى وأغلبهم من البيض، والجمعيات التى تدعم السلاح وأبرزهم إن ار أيه ولديهم ميزانية ضخمة لدعم أعضاء الكونجرس والحزبين الديمقراطى والجمهورى، ولا يمكن لأحد أن ينجح فى الانتخابات الأمريكية إذا اقترب من موضوعات السلاح والإجهاض والمثلية.

وتابع: "هناك مناطق بها عصابات فى الغرب الأمريكى لا تستطيع الشرطة العادية دخولها ولابد من تدخل الشرطة الفيدرالية، وهذه العصابات لا تقبل أعضائها إلى بعد فعل شنيع".

وتابع: "الناس ترى أمريكا الحلم الجميل ولكن هى فى الحقيقة بها أماكن خطرة جدا، والمشكلة بيسموها إساءة استخدام الحق وفى 267 ميليشيا عسكرية تحمل الأسلحة والموضوع أصبح اقتناء السلاح تحسبا لما قد يحدث وفى خلال السنتين الأخيرتين زادت نسبة السلاح 80 مليون والكثير يحمل السلاح متوقعا ما يحدث فى المستقبل".

وأكمل: "النور قطع 48 ساعة نيويورك كل 27 ثانية فى حادثة اغتصاب والعنف الأسرى هنا فظيع الشرطة بتوقف الناس عشان تشوف الرخص فى الشوارع وهى حاطة أيدها على السلح خوفا من اقتنائه الأسلحة وأن يطلق عليه النار".