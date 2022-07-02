شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة خبراء واستشاريين لنظر شكاوى وملاحظات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الاعلامية لميس الحديدى على جولة الرئيس السيسى التفقدية للمحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة قائلة: "جولة هامة قام بها الرئيس وأنه يتابع عن كثب شكاوى المواطنين وأن الطريق الخاص بالساحل الشمالى لم ينته بعد".

وكشفت لميس الحديدى، ببرنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة ON، لما نسبته لمصادر خاصة، عن أن هناك لجنة وجه الرئيس السيسى بتشكيلها مكونة من خبراء واستشاريين فنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن الطرق، وتابعت بالقول: "طريق الساحل الشمالى تطور لست حارات بالإضافة لتسع كبارى دائرية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد أمس، أن أعمال طريق الساحل الشمالى لم تنتهٍ بعد بالكامل، موضحا أنه يتابع بنفسه آراء وملاحظات المواطنين بشأن الطريق.

وقال الرئيس السيسى، خلال تفقده أعمال الطرق الجارية بالقاهرة: "أنا بسمع ومتابع أى شكوى خصوصا ملاحظات المواطنين بشأن الطريق الساحلى، وعاوز أقول إن الطريق ده المفروض يخلص 30 يوليو أو منتصف شهر أغسطس، وده أمر يجب الانتباه ليه كويس لما تنتهى أعمال الطريق بكل الشغل الفنى اللى عليه ويتعمل ليه الإرشاد اللازم ويتحط عليه عناصر الشرطة لضبطه".