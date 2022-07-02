شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سنوات من الإنجازات فى قطاع الطرق والكبارى.. اعرف التفاصيل "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل عددا هائلا من المشروعات القومية على مدار 8 سنوات، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، وتشمل عدة قطاعات، نستعرض منها المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الطرق والكبارى.







-المشروع القومى للطرق

أ. إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

-تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم و من أهمها :

-تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .

-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه .

-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .

-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه .

-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه .

-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه .

-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه .

-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه .

-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه

---يتقدم العمل حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كم ومن أهمها :

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – ادفو – أسوان – توشكي بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليار جنيه .

- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .

- ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه .

- تطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .

- تطوير طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة ) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه .

محاور النيل

- تم تنفيذ عدد (13) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه .

- يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه.

الكبارى العلوية والأنفاق

- تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ” اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ” - كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كباري ” قلما – الشموت – طوخ طنبشا ” على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21)

- يتقدم العمل في تنفيذ (143) كوبرى ونفق ومن أهمها ( عدد 15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية – عدد 15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري - عدد 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية ) والكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق .

ب. تطوير 1000 كم من شبكة الطرق الرئيسية

تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال (7500) كم وآخرها :

- تطوير طريق المحلة / كفر الشيخ المزدوج بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه .

- تطوير وإزدواج طريق المنصورة / مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وتكلفة 90 مليون جنيه

- تطوير طريق الكافوري / برج العرب / سيدي كرير بطول 28,5كم وتكلفة 705مليون جنيه .

- رصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه .

- رصف طريق دهب / نويبع ( المرحلتين 2،1 ) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه .

ويتقدم العمل فى تنفيذ مشروعات بأطوال (2500) كم ومن أهمها :

- تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم بتكلفة 12 مليار جنيه .

- انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي ( المرحلة الأولي من بنها حتي ميت غمر ) بطول 30 كم وتكلفة 4,3 مليار جنيه .

- تطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتي كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه .

- إنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه .

- تطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق ( المرحلة الأولي ) بطول 10 كم وتكلفة 1 مليار جنيه .

- تطوير ورفع كفاءة طريق قليوب / القناطر / الباجور - شبين بطول 53 كم وتكلفة 186 مليون جنيه .

- ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 144 كم وبتكلفة 915 مليون جنيه

- تطوير ورفع كفاءة طريق اسوان / وادي العلاقي بطول 170 كم وتكلفة 1.3 مليار جنيه .

الطرق المحلية

- تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق (12) محافظة بعدد (225) مشروع بتكلفة حوالي (2) مليار جنيه ، تم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع .

- تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى مع عدد 4 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات وهى :

- محافظة المنوفية ( المرحلة الثانية ) بعدد 75 مشروع بإجمالى تكلفة 175.2مليون جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ

- محافظة الفيوم ( المرحلة الثانية ) بعدد 42 مشروع بإجمالى تكلفة 243 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 98%

- محافظة أسيوط بعدد 10 أحياء بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 85 %

- محافظة كفر الشيخ بعدد 62 مشروع بتكلفة 180 مليون جنيه وتم الانتهاء من اسناد كافة المشروعات وبلغت نسبة التنفيذ 1%

- مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل ضمن المرحلة الاولي مبادرة حياة كريمة جاري تنفيذ عدد 166 مشروع بعدد 20 محافظة باجمالي اطوال 1113 كم بتكلفة 6.7 مليار جنيه

تطبيق منظومة النقل الذكي ITS

- البدء فى منظومة النقل الذكى بإستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل وإستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصرى عالمى .

- تم إختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى ، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريق بطول 6384 كم

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