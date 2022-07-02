أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير البحيرات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022، موضحة أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية: التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 40

تعرض حائزو الذهب في مصر والبورصة العالمية لخسائر ضخمة خلال شهري مايو ويونيو 2022، وذلك بسبب الهبوط الكبير في الأسعار العالمية للذهب، وكذلك أسعار الذهب في مصر والتي سجلت تراجعات تجاوز 260 جنيها للجرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى مستويات 980 جنيها للجرام مقابل 1250 جنيها للجرام في الأسبوع الأول من مايو 2022.

عيار 21 بـ980 جنيها.. خسائر ضخمة لحائزى الذهب بسبب هبوط الأسعار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاجتماع التشاوري في لبنان ناقش العديد من الملفات مثل تأثير تهديد المجاعة في الصومال على المنطقة وتم بحث هذا الأمر، ولدينا بعض الأفكار في مساعدة الشعب الصومالي، لافتا إلى أنه تم مناقشة ملف القضية الفلسطينية في ظل التحركات الإسرائيلية والأمريكية، وهل هناك مقاربة جديدة أو نقترب من القضية الفلسطينية بأسلوب جديد. أهم الأسئلة المتوقعة فى الكيمياء.. مراجعة شاملة وتدريب على امتحان الثانوية يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة. ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. تصدت الحكومة، لعدد من الشائعات والأكاذيب، خلال الأيام القليلة الماضية، وكان أبرزها شائعة منع دخول الأطفال منطقة الأهرامات، وكذلك تداول منشورات جديدة تزعم محاولة خطف فتيات عن طريق ما يسمى التخدير بشكة الدبوس. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى "الريف الأوروبى" لـ6 أغسطس قررت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية "مذبحة الريف الأوروبي"، والمنعقدة بمحكمة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لجلسة 6 أغسطس لسداد رسم الدعوى المدنية وانتداب محام للمتهم. قالت وسائل إعلام تونسية، إن مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، تمكنت بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤخرا إثر متابعة فنية وميدانيّة من كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عمليّة سطو مسلح تستهدف مؤسّسة ماليّة بالجهة للاستيلاء على مبلغ مالي هام في إطار ما يُسمّى بـ "الاحتطاب" واستغلاله في ما يُعرف بـ "النفير" إلى إحدى بؤر التوتر. شرطة تونس تعتقل خلية إرهابية وتحبط عملية سطو مسلح لاستهداف مؤسسة مالية #خليك_واعى.. أبرز 3 شائعات واجهتها الحكومة خلال 3 أيام (إنفوجراف) ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل تحدث رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، عن إمكانية انتقاله للزمالك الموسم المقبل، بعد ارتباط اسمه بتدعيم هجوم الفريق الأبيض. وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه من الصعب أن يدفع الزمالك راتبه، بالإضافة لتحمل قيمة شرائه من بيراميدز، والذى لن يطلب رقما قليلا لبيع نجمه الأول للزمالك. رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل أهم الأسئلة المتوقعة فى الكيمياء.. مراجعة شاملة وتدريب على امتحان الثانوية

أبو الغيط: الاجتماع التشاورى فى لبنان رسالة من الدول العربية لدعم البلد الشقيق